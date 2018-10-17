За програмою "Доступне житло" держава компенсує до половини вартості квартири

“Громадяни, які відповідають критеріям програми, мають право на 30% безповоротної підтримки або субсидії від держави. Громадяни, які потребують покращення житлових умов, а при цьому ще є внутрішніми переселенцями або учасниками АТО, з минулого року мають право на 50% такої державної або місцевої допомоги на придбання житла”, — зазначив він.

За його словами, розмір державної підтримки розраховується відповідно до нормативної площі, яка розраховується для кожної родини окремо з розрахунку 21 квадратний метр на кожного члена сім’ї та додатково 10,5 метрів квадратних на родину.

При цьому він додав, що розмір державної підтримки залежить, відповідно, від площі квартири, помноженої на вартість квадратного метра і від показника пільги — 30% чи 50%.

Як повідомляв УНН, рішення про відновлення програми привітали у будівельній галузі.

Зокрема, президент “ХК “Київміськбуд” Ігор Кушнір позитивно оцінив урядове рішення про відновлення програми “Доступне житло”. Коментуючи оновлену програму, президент Ігор Кушнір зазначив, що “Київміськбуд” завжди підтримував і буде підтримувати будь-які зусилля держави, спрямовані на те, щоб якомога більше людей мали власне житло.

“Ми аналізуємо ті зміни, які запровадив Кабмін — це і більший вибір нерухомості: як у будинках, що зводяться, так і у вже зданих, і ширші кредитні можливості за рахунок залучення державних банків, і розширена категорія учасників програми, до яких додалися вимушені переселенці й учасники АТО. Всі ці новації збільшують шанси людей на власне житло. А загалом, відновлення дії державних житлових програм говорить про зміцнення економіки, яка сьогодні вже може дозволити фінансово підтримати людей, які потребують покращення житлових умов, і, в цілому, про розвиток країни”, — сказав Ігор Кушнір.

Нагадаємо, 10 жовтня Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яке розблокує фінансування програми “Доступне житло”.

Відповідно до внесених в програму “Доступне житло” змін, її учасники зможуть самостійно обирати квартиру і банк, в якому будуть обслуговуватись.