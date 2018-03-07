За присвоение 52 млн гривен будут судить экс-руководителя банка
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Киевской местной прокуратурой № 6 утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего директора Киевской дирекции "ПАО" Инновационно-промышленный банк", который злоупотребляя своим служебным положением, незаконно завладел 52 млн гривен банковских средств, со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева передает УНН.
В ходе досудебного расследования было установлено, что указанное лицо, находясь в должности директора столичного филиала банка, в период с 19.05.2010 года по 28.01.2011 год при предоставлении кредитных средств в форме операций учета векселей завладело денежными средствами рефинансирования, которые были предоставлены Национальным банком Украины для поддержания ликвидности банка в сумме почти 52 млн гривен.
Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве завершено. Обвинительный акт по ч.5 ст.191 УК Украины направлен в Печерский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.
Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, прокуратурой Киевской области сообщено о подозрении бывшему главному врачу лечебно-профилактического комплекса "Феофания", которая злоупотребляя служебным положением незаконно передала в частную собственность имущество и земельный участок детского оздоровительного лагеря "Ясный" стоимостью более 33 млн грн.