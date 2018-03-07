За привласнення 52 млн гривень судитимуть екс-керівника банку

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Київською місцевою прокуратурою № 6 затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього директора Київської дирекції “ПАТ “Інноваційно-промисловий банк”, який зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно заволодів 52 млн гривень банківських коштів, з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва передає УНН.

В ході досудового розслідування було встановлено, що вказана особа, перебуваючи на посаді директора столичної філії банку, у період з 19.05.2010 року по 28.01.2011 рік при наданні кредитних коштів у формі операцій врахування векселів заволоділа грошовими коштами рефінансування, які були надані Національним банком України для підтримки ліквідності банку, у сумі майже 52 млн гривень.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт за ч. 5 ст. 191 КК України скеровано до Печерського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, прокуратурою Київської області повідомлено про підозру колишньому головному лікарю лікувально-профілактичного комплексу “Феофанія”, яка зловживаючи службовим становищем незаконно передала у приватну власність майно та земельну ділянку дитячого оздоровчого табору “Ясний” вартістю понад 33 млн грн.

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