За последнее время произошло одно боевое столкновение в районе Старицы, ВСУ позиции не потеряли - ОТГВ "Харьков"

За последнее время произошло одно боевое столкновение в районе Старицы Харьковской области. Позиции Силы обороны не потеряли. Об этом сообщил спикер ОТГВ "Харьков" Юрий Повх в эфире телемарафона в четверг, передает корреспондент УНН.

россиянам важен любой успех, хотя бы минимальный, на поле боя. В свою очередь, для Сил обороны важен каждый квадратный метр нашей земли, поэтому сейчас идут очень ожесточенные противостояния на линии боевого столкновения. За последнее время произошло одно боевое столкновение в районе населенного пункта Старица. Враг был отбит, позиции ВСУ и Силы обороны не потеряли - рассказал Повх.

Кроме того, он прокомментировал действия врага на линии боевого столкновения.

"Это в основном действия малых групп, и лишь с помощью их происходит наступление. Кроме того, уничтожается техника врага, которая сопровождает наступление. За последние сутки враг потерял на нашем направлении один танк, около 20 автомобилей, три единицы специальной техники, и было поражено девять укрытий типа блиндаж, которые находились в зоне действия врага", - отметил Повх.

Дополнение

Партизанское движение АТЕШ сообщало, что россия может использовать срочников в боевых действиях из-за больших потерь в Харьковской области.