За останній час відбулося одне бойове зіткнення у районі Стариці, ЗСУ позиції не втратили - ОТУВ "Харків"
Київ • УНН
За останній час відбулося одне бойове зіткнення в районі Стариці на Харківщині. Позиції Сили оборони не втратили.
За останній час відбулося одне бойове зіткнення в районі Стариці на Харківщині. Позиції Сили оборони не втратили. Про це повідомив речник ОТУВ "Харків" Юрій Повх в ефірі телемарафону у четвер, передає кореспондент УНН.
росіянам важливий будь-який успіх, хоча б мінімальний, на полі бою. Своєю чергою, для Сил оборони важливий кожен квадратний метр нашої землі, тому зараз точаться дуже запеклі протистояння на лінії бойового зіткнення. За останній час відбулося одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Стариця. Ворог був відбитий, позиції ЗСУ та Сили оборони не втратили
Окрім того, він прокоментував дії ворога на лінії бойового зіткнення.
"Це в основному дії малих груп і лише за допомогою їх відбувається наступ. Окрім того, знищується техніка ворога, яка супроводжує наступ. За останню добу ворог втратив на нашому напрямку один танк, близько 20 автомобілів, три одиниці спеціальної техніки, та було уражено дев’ять укриттів типу бліндаж, які перебували в зоні дії ворога", - зазначив Повх.
Доповнення
Партизанський рух АТЕШ повідомляв, що росія може використати строковиків у бойових діях через великі втрати в Харківській області.