За нарушения в сфере наличных операций начислено 194,2 млн грн штрафов - ГФС
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. В 2019 году за нарушения в сфере наличных операций начислено 194,2 млн грн штрафных санкций. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Государственной фискальной службы Украины в Facebook.
Так, в 2019 году подразделениями аудита проведено 5,1 тыс. фактических проверок относительно применения регистраторов расчетных операций, по результатам которых применены штрафные санкции на общую сумму 194,2 млн грн.
"За этот период установлено 1,1 тыс. случаев неприменения регистраторов расчетных операций, за что доначислено 4,2 млн грн штрафных санкций, а также более 1 тыс. случаев продажи неучтенного товара, применены 194,2 млн грн штрафов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение этого года в ГФС поступило только 8 обращений от граждан, в которых информировалось об отсутствии чеков в базах данных ГФС. Обращения были проверены, по их результатам установлены соответствующие нарушения.
Кроме того, при осуществлении анализа хозяйственных операций органами ГФС, в частности, используется информация Системы хранения и сбора данных регистраторов расчетных операций (СЗЗД РРО), к которой в электронном виде поступает информация от РРО обо всех проведенных расчетных операциях.
По данным ГФС, пока, согласно действующему законодательству, действуют незначительные штрафные санкции за нарушение законодательства о применении регистраторов расчетных операций.
Так, на сегодня к субъектам хозяйствования, которые осуществляют расчетные операции за товары (услуги) без применения РРО применяется штрафная (финансовая) санкция в сумме всего 1 грн (при установлении нарушения - впервые в ходе проверки в течение календарного года) и 100 процентов стоимости, проданных с нарушениями товаров (услуг), за каждое последующее совершенное нарушение.
Сообщается, что ГФС вносила предложения по увеличению ответственности субъектов хозяйствования за непроведение расчетных операций через РРО (не применение РРО), в частности, предлагалось введение штрафных санкций в размере 200 процентов стоимости проданных с нарушениями товаров (работ, услуг), но не менее пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан - за нарушение, совершенное впервые; 500 процентов стоимости проданных с нарушениями товаров (работ, услуг), но не менее ста необлагаемых минимумов доходов граждан - за каждое следующее нарушение.
Напомним, Министерство финансов Украины упростило процедуру регистрации РРО.