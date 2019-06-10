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За порушення у сфері готівкових операцій нараховано 194,2 млн грн штрафів – ДФС

За порушення у сфері готівкових операцій нараховано 194,2 млн грн штрафів – ДФС

Київ • УНН

 • 5628 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. У 2019 році за порушення у сфері готівкових операцій нараховано 194,2 млн грн штрафних санкцій. Про це УНН повідомляє з посиланням на спільноту Державної фіскальної служби України у Facebook.

Так, у 2019 році підрозділами аудиту проведено 5,1 тис. фактичних перевірок щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій, за результатами яких застосовано штрафних санкцій на загальну суму 194,2 млн грн.

"За цей період встановлено 1,1 тис. випадків незастосування реєстраторів розрахункових операцій, за що донараховано 4,2 млн грн. штрафних санкцій, а також понад 1 тис. випадків продажу необлікованого товару, застосовано 194,2 млн грн штрафів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом цього року до ДФС надійшло лише 8 звернень від громадян, в яких інформувалося про відсутність чеків у базах даних ДФС. Звернення були перевірені, за їх результатами встановлено відповідні порушення.

Крім того, при здійсненні аналізу господарських операцій органами ДФС, зокрема, використовується інформація Системи зберігання і збору даних реєстраторів розрахункових операцій (СЗЗД РРО), до якої в електронному вигляді надходить інформація від РРО про усі проведені розрахункові операції.

За даними ДФС, наразі, відповідно до чинного законодавства, діють незначні штрафні санкції за порушення законодавства щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Так, на сьогодні до суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції за товари (послуги) без застосування РРО застосовується штрафна (фінансова) санкція у сумі лише 1 грн (при встановленні порушення – вперше в ході перевірки протягом календарного року) та 100 відсотків вартості, проданих з порушеннями товарів (послуг), за кожне наступне вчинене порушення.

Повідомляється, що ДФС вносила пропозиції щодо збільшення відповідальності суб’єктів господарювання за непроведення розрахункових операцій через РРО (не застосування РРО), зокрема, пропонувалося запровадження штрафних санкцій у розмірі: 200 відсотків вартості проданих з порушеннями товарів (робіт, послуг), але не менше п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – за порушення, вчинене вперше; 500 відсотків вартості проданих з порушеннями товарів (робіт, послуг), але не менше ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – за кожне наступне порушення.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України спростило процедуру реєстрації РРО

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