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За полтора месяца зарегистрировали более 400 уголовных преступлений, совершенных иностранцами

За полтора месяца зарегистрировали более 400 уголовных преступлений, совершенных иностранцами

Киев  •  УНН

 • 8373 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Почти за полтора месяца полиция задокументировала более 400 уголовных преступлений, совершенных иностранцами. Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НПУ.

Так, на территории с 1 марта по 31 мая этого года проходят целевые профилактические мероприятия по надзору и контролю за соблюдением законодательства в миграционной сфере под условным названием "Мигрант". В частности, с 16 марта проходит практический этап мероприятий.

"С начала практического этапа операции "Мигрант" полицейские задокументировали 434 уголовных правонарушениях, совершенных иностранцами. Больше всего граждане другой страны совершили краж, грабежей разбоев и мошенничества - 166 фактов. Также полицейские установили 88 фактов подделки документов, еще 58 фактов касались сферы незаконного оборота наркотиков", - отметил Аброськин.

Также оперативники полиции разоблачили и ликвидировали четыре организованные преступные группы, в состав которых входили иностранцы. Две таких группы занимались торговлей людьми, а две других специализировались на кражах.

Кроме того, задержаны 30 иностранных граждан, находившихся в розыске за совершение уголовных преступлений.

По словам заместителя начальника департамента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции Игоря Малахова, за полтора месяца следственными подразделениями Нацполиции объявлено подозрения по 632 уголовным производством в отношении иностранцев. В суд с обвинительным актом направили 521 уголовное производство.

В то же время к административной ответственности привлечено 12 800 иностранцев. Поэтому наложено штрафов на почти 2,5 миллиона гривен. При этом, 700 тысяч гривен взыскано в доход государства.

"Нами совместно с Государственной миграционной службой внедрен алгоритм действий по взаимодействию и максимально эффективного реагирования к иностранцам-нарушителям. Так, мы отправили более три тысячи обращений, из которых половина (1520) уже удовлетворено, о сокращении срока пребывания, отмены разрешения на иммиграцию, отмена вида на жительство в Украине, установление запрета въезда, принудительное возвращение или выдворение из нашей страны", - сказал Малахов.

По словам начальника департамента уголовного розыска Сергея Тихонова, с начала мероприятий полицейские и миграционщики принудительно вернули или выдворили уже 25 таких иностранцев.

"Мы отработали механизмы взаимодействия и перешли к системной работе с коллегами по ГМС. В частности, это касается предотвращения дальнейшего пребывания в нашем государстве иностранных граждан, отбывавших наказание в местах лишения свободы. Так, полицейские и миграционщики с начала мероприятий принудительно вернули или выдворили уже 25 таких иностранцев", - отметил Тихонов.

Первый заместитель председателя Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко отметила, что в течение операции "Мигрант" уже задержано более 6 тысяч лиц, нарушивших миграционное законодательство.

Например, на днях в Харькове студенты-иностранцы напали на таксиста.

Украинские Национальные Новости

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