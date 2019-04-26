За полтора месяца зарегистрировали более 400 уголовных преступлений, совершенных иностранцами

Так, на территории с 1 марта по 31 мая этого года проходят целевые профилактические мероприятия по надзору и контролю за соблюдением законодательства в миграционной сфере под условным названием "Мигрант". В частности, с 16 марта проходит практический этап мероприятий.

"С начала практического этапа операции "Мигрант" полицейские задокументировали 434 уголовных правонарушениях, совершенных иностранцами. Больше всего граждане другой страны совершили краж, грабежей разбоев и мошенничества - 166 фактов. Также полицейские установили 88 фактов подделки документов, еще 58 фактов касались сферы незаконного оборота наркотиков", - отметил Аброськин.

Также оперативники полиции разоблачили и ликвидировали четыре организованные преступные группы, в состав которых входили иностранцы. Две таких группы занимались торговлей людьми, а две других специализировались на кражах.

Кроме того, задержаны 30 иностранных граждан, находившихся в розыске за совершение уголовных преступлений.

По словам заместителя начальника департамента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции Игоря Малахова, за полтора месяца следственными подразделениями Нацполиции объявлено подозрения по 632 уголовным производством в отношении иностранцев. В суд с обвинительным актом направили 521 уголовное производство.

В то же время к административной ответственности привлечено 12 800 иностранцев. Поэтому наложено штрафов на почти 2,5 миллиона гривен. При этом, 700 тысяч гривен взыскано в доход государства.

"Нами совместно с Государственной миграционной службой внедрен алгоритм действий по взаимодействию и максимально эффективного реагирования к иностранцам-нарушителям. Так, мы отправили более три тысячи обращений, из которых половина (1520) уже удовлетворено, о сокращении срока пребывания, отмены разрешения на иммиграцию, отмена вида на жительство в Украине, установление запрета въезда, принудительное возвращение или выдворение из нашей страны", - сказал Малахов.

По словам начальника департамента уголовного розыска Сергея Тихонова, с начала мероприятий полицейские и миграционщики принудительно вернули или выдворили уже 25 таких иностранцев.

"Мы отработали механизмы взаимодействия и перешли к системной работе с коллегами по ГМС. В частности, это касается предотвращения дальнейшего пребывания в нашем государстве иностранных граждан, отбывавших наказание в местах лишения свободы. Так, полицейские и миграционщики с начала мероприятий принудительно вернули или выдворили уже 25 таких иностранцев", - отметил Тихонов.

Первый заместитель председателя Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко отметила, что в течение операции "Мигрант" уже задержано более 6 тысяч лиц, нарушивших миграционное законодательство.

Например, на днях в Харькове студенты-иностранцы напали на таксиста.