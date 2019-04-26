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За півтора місяця зареєстрували понад 400 кримінальних правопорушень, вчинених іноземцями

За півтора місяця зареєстрували понад 400 кримінальних правопорушень, вчинених іноземцями

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Майже за півтора місяця поліція задокументувала понад 400 кримінальних правопорушень, вчинених іноземцями. Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін, передає УНН з посиланням на прес-службу НПУ.

Так, на території держави з 1 березня по 31 травня цього року проходять цільові профілактичні заходи з нагляду та контролю за виконанням законодавства у міграційній сфері під умовною назвою "Мігрант". Зокрема, з 16 березня триває практичний етап заходів.

"З початку практичного етапу операції "Мігрант" поліцейські задокументували 434 кримінальні правопорушення, вчинених іноземцями. Найбільше громадяни іншої країни вчинили крадіжок, грабежів розбоїв та шахрайств – 166 фактів. Також поліцейські встановили 88 фактів підроблення документів, ще 58 фактів стосувалися сфери незаконного обігу наркотиків",- наголосив Аброськін.

Також оперативники поліції викрили та ліквідували чотири організовані злочинні групи, до складу яких входили іноземці. Дві таких групи займалися торгівлею людьми, а дві інших спеціалізувалися на крадіжках.

Крім того, затримано 30 іноземних громадян, які перебували у розшуку за вчинення кримінальних правопорушень.

Зі слів заступника начальника департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Нацполіції Ігора Малахова, за півтора місяця слідчими підрозділами Нацполіції оголошено підозри по 632 кримінальним провадженням стосовно іноземців. До суду з обвинувальним актом направили 521 кримінальне провадження.

Водночас до адмінвідповідальності притягнуто 12,8 тисяч іноземців. Відтак накладено штрафів на майже 2,5 мільйони гривень. При цьому, 700 тисяч гривень стягнуто в дохід держави.

"Нами спільно з Державною міграційною службою впроваджено алгоритм дій щодо взаємодії та максимально ефективного реагування до іноземців-порушників. Так, ми надіслали понад три тисячі звернень, із яких половина (1520) вже задоволено, про скорочення терміну перебування, скасування дозволу на імміграцію, скасування посвідок на проживання в Україні, встановлення заборони в’їзду, примусове повернення або видворення з нашої держави", - сказав Малахов.

Зі слів начальника департаменту карного розшуку Сергія Тіхонова, з початку заходів поліцейські та міграційники примусово повернули або видворили вже 25 таких іноземців.

"Ми відпрацювали механізми взаємодії та перейшли до системної роботи з колегами з ДМС. Зокрема, це стосується унеможливлення подальшого перебування в нашій державі іноземних громадян, які відбували покарання у місцях позбавлення волі. Так, поліцейські та міграційники з початку заходів примусово повернули або видворили вже 25 таких іноземців", - зазначив Тіхонов.

Перший заступник голови Державної міграційної служби України Наталія Науменко зазначила, що упродовж операції "Мігрант" вже затримано понад 6 тисяч осіб, які порушили міграційне законодавство.

Наприклад, днями в Харкові студенти-іноземці напали на таксиста.

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