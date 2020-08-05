За полгода органы прокуратуры подали исков на более 28 млрд грн - Офис Генпрокурора

"Органы прокуратуры за первое полугодие 2020 года предъявили иски на 28,5 млрд грн. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 4 млрд грн, чем за весь 2019 год. По результатам защиты интересов государства в суде на текущий период одобрено судами и добровольно возмещено ответчиками по закрытым делам более 8,7 млрд гривен", - указано в сообщении.

Отмечается, что в рамках представительских полномочий прокуроры в Верховном суде защитили право государства на земли Национального музея народной архитектуры и быта Украины в Пирогово и принимают меры по недопущению застройки земель историко-культурного назначения.

Также указано, что были истребованы из чужого незаконного владения участки на территории Национального природного парка "Голосеевский".

"При вмешательстве прокуратуры в этом году предотвращено выбытие из пользования Министерства обороны Украины почти 7 тыс. га военного авиационного полигона. Сейчас принимаются меры по отмене незаконно выданных субъектам хозяйствования разрешений на добычу янтаря", - сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что Офисом Генерального прокурора осуществляется защита интересов государства в деле о передаче в государственную собственность 785 картин всемирно известных мастеров: Дали, Пикассо, Ренуара, Сезанна и других.

"Эффективная защита интересов государства в суде позволяет восстанавливать справедливость и возвращать утраченные ресурсы и возмещать убытки, причиненные неправомерными решениями. Наши подразделения представительства в этом году демонстрируют хорошие результаты. Предъявлено исков во всех сферах на вдвое большую сумму. Динамика их удовлетворения также высока, даже несмотря на то, что из-за карантина продолжаются процессуальные сроки, а значит судебные разбирательства дел и вступления решения в законную силу значительно оттягиваются во времени. Эти обстоятельства влияют и на исполнение судебных решений", - отметила Генпрокурор Ирина Венедиктова.

Отмечается, что за 6 месяцев 2020 году на 5,3 млрд грн выполнено судебных решений, вынесенных по искам прокуроров. Возвращено и предупреждено их незаконное предоставление 12,1 тыс. га земель.

"В текущем году прокуроры существенно активизировали работу на всех приоритетных направлениях. В частности, по вопросам земельных отношений было подано исков на 23,4 млрд грн (против 11 млрд грн в 2019 году), по вопросам государственной и коммунальной собственности - на 2,2 млрд грн (против 1 млрд грн), в сфере охраны окружающей природной среды - на 1,8 млрд грн (против 0,08 млн грн), в бюджетной сфере - на 1,7 млрд грн (против 0,5 млрд гривен)", - добавили в пресс-службе.

Напомним, суд оставил в силе запрет строительства ЖК возле музея Пирогово.