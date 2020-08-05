За півроку органи прокуратури подали позовів на понад 28 млрд грн - Офіс Генпрокурора

“Органи прокуратури за перше півріччя 2020 року пред’явили позови на 28,5 млрд грн. Це вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року і на 4 млрд грн, ніж за весь 2019 рік. За результатами захисту інтересів держави у суді на поточний період задоволено судами та добровільно відшкодовано відповідачами за закритими справами понад 8,7 млрд гривень”, - вказано у повідомленні.

Зазначається, що в рамках представницьких повноважень прокурори у Верховному Суді захистили право держави на землі Національного музею народної архітектури та побуту України в Пирогові та вживають заходів з недопущення забудови земель історико-культурного призначення.

Також вказано, що були витребувані з чужого незаконного володіння ділянки на території Національного природного парку “Голосіївський”.

“За втручання прокуратури цьогоріч попереджено вибуття з користування Міністерства оборони України майже 7 тис. га військового авіаційного полігону. Наразі вживаються заходи щодо скасування незаконно виданих суб'єктам господарювання дозволів на видобування бурштину”, - повідомили у пресслужбі.

Повідомляється, що Офісом Генерального прокурора здійснюється захист інтересів держави у справі щодо передачі у державну власність 785 картин всесвітньо відомих майстрів: Далі, Пікассо, Ренуара, Сезанна та інших.

“Ефективний захист інтересів держави у суді дозволяє відновлювати справедливість та повертати втрачені ресурси і відшкодовувати збитки, завдані неправомірними рішеннями. Наші підрозділи представництва цьогоріч демонструють гарні результати. Пред’явлено позовів у всіх сферах на вдвічі більшу суму. Динаміка їх задоволення також висока, навіть попри те, що через карантинні обмеження продовжуються процесуальні строки, а отже судові розгляди справ та набрання рішеннями законної сили значно відтягуються у часі. Ці обставини впливають і на виконання судових рішень”, - зазначила генпрокурор Ірина Венедіктова.

Зазначається, що за 6 місяців 2020 року на 5,3 млрд грн виконано судових рішень, постановлених за позовами прокурорів. Повернуто і попереджено їх незаконне надання 12,1 тис. га земель.

“У поточному році прокурори істотно активізували роботу на всіх пріоритетних напрямах. Зокрема, з питань земельних відносин було подано позовів на 23,4 млрд грн (проти 11 млрд грн у 2019 році), з питань державної та комунальної власності – на 2,2 млрд грн (проти 1 млрд грн), у сфері охорони навколишнього природного середовища – на 1,8 млрд грн (проти 0,08 млн грн), у бюджетній сфері – на 1,7 млрд грн (проти 0,5 млрд гривень)”, - додали у пресслужбі.

Нагадаємо, суд залишив в силі заборону будівництва ЖК біля музею Пирогове.