При поддержке Госкино в этом году вышло в прокат 20 украинских фильмов

"В кинопрокат вышли 20 украинских фильмов этого года, созданных при поддержке Госкино. Запущено в производство 92 проекта. Завершены в течение этого года 24 фильма", - рассказал Ткаченко.

Как сообщалось, в Украине завершились съемки фильма украинского режиссера и бывшего политического заключенного Олега Сенцова "Носорог".

Также напомним, Сенцов взял из бюджета на фильм "Носорог" 1 млн долл.