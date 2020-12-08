Завершились зйомки фільму Сенцова “Носоріг”

“Завершилися зйомки фільму "Носоріг" Олега Сенцова. Кримінальну драму, що створюється за підтримки Держкіно в копродукції України, Німеччини та Польщі, знімали в Кривому Розі та Львові”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "Носоріг" – фільм про 90-ті в Україні. За сюжетом колишній бандит згадує історію свого життя. З дитинства він добре знає, що треба бути сильним та жорстоким. Це перетворює його на безжального носорога. Бажаний злет виявляється падінням, в якому він втрачає себе і свою сім’ю. Втім, зустріч із незнайомцем дарує шанс усе змінити.

“У 2012 році "Носоріг" став одним із переможців Третього конкурсного відбору кінопроєктів Держкіно і отримав головні премії індустріальних секцій кінофестивалів у Софії, Єревані та Одесі. Підготовку до зйомок стрічки було розпочато ще у 2013 році, проте через незаконне ув’язнення режисера Олега Сенцова в Росії, виробництво фільму не розпочалось. У 2020 році стрічка "Носоріг" стала одним із двох українських фільмів, вперше підтриманих фондом Eurimage з моменту набуття в ньому членства Україною: в жовтні фільм отримав 270 тис. євро фінансової підтримки від фонду”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що українську сторону виробництва фільму представляють компанії "Край кінема", заснована Олегом Сенцовим у 2008 році, та Arthouse Traffic.

“Польські партнери – Apple Film Production – вже працювали з Олегом Сенцовим над створенням фільму Номери / Numbers, прем‘єра якого відбулася на Берлінському фестивалі цього року. Німецька сторона – кінокомпанія Ma.ja.de – спільно з "Артхаус Трафік" виступала співпродюсерами створеної за підтримки Держкіно драми "Донбас" Сергія Лозниці, відзначеного премією за найкращу режисуру секції "Особливий погляд" Каннського кінофестивалю 2018”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Сенцов показав, як працював над фільмом "Носоріг" в останній знімальний тиждень.

Також нагадаємо, Сенцов взяв з бюджету на фільм “Носоріг” 1 млн дол.