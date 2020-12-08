Завершились зйомки фільму Сенцова “Носоріг”

ukru
03:38 • 51726 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 90254 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 106366 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 87029 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 107835 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 82703 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 101216 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 117810 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 145241 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184580 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Україна засудила замах на президента Сомалі

Україна засудила замах на президента Сомалі

18 березня, 19:44 • 40390 перегляди
Суд визнав неконституційним закриття USAID

Суд визнав неконституційним закриття USAID

18 березня, 20:39 • 29224 перегляди
На Сумщині FPV-дрон влучив в авто: загинула жінка, є поранені

На Сумщині FPV-дрон влучив в авто: загинула жінка, є поранені

18 березня, 22:21 • 21860 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

02:34 • 50367 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

04:22 • 54685 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 79519 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 317709 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 251117 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 344664 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 337936 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 72212 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 112044 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 112626 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 109472 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 122892 перегляди
Актуальне
Завершились зйомки фільму Сенцова “Носоріг”

Завершились зйомки фільму Сенцова “Носоріг”

Київ • УНН

 • 40034 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. В Україні завершились зйомки фільму українського режисера і колишнього політичного в’язня Олега Сенцова “Носоріг”. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook ДержКіно України.

“Завершилися зйомки фільму "Носоріг" Олега Сенцова. Кримінальну драму, що створюється за підтримки Держкіно в копродукції України, Німеччини та Польщі, знімали в Кривому Розі та Львові”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "Носоріг" – фільм про 90-ті в Україні. За сюжетом колишній бандит згадує історію свого життя. З дитинства він добре знає, що треба бути сильним та жорстоким. Це перетворює його на безжального носорога. Бажаний злет виявляється падінням, в якому він втрачає себе і свою сім’ю. Втім, зустріч із незнайомцем дарує шанс усе змінити.

“У 2012 році "Носоріг" став одним із переможців Третього конкурсного відбору кінопроєктів Держкіно і отримав головні премії індустріальних секцій кінофестивалів у Софії, Єревані та Одесі. Підготовку до зйомок стрічки було розпочато ще у 2013 році, проте через незаконне ув’язнення режисера Олега Сенцова в Росії, виробництво фільму не розпочалось. У 2020 році стрічка "Носоріг" стала одним із двох українських фільмів, вперше підтриманих фондом Eurimage з моменту набуття в ньому членства Україною: в жовтні фільм отримав 270 тис. євро фінансової підтримки від фонду”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що українську сторону виробництва фільму представляють компанії "Край кінема", заснована Олегом Сенцовим у 2008 році, та Arthouse Traffic.

“Польські партнери – Apple Film Production – вже працювали з Олегом Сенцовим над створенням фільму Номери / Numbers, прем‘єра якого відбулася на Берлінському фестивалі цього року. Німецька сторона – кінокомпанія Ma.ja.de – спільно з "Артхаус Трафік" виступала співпродюсерами створеної за підтримки Держкіно драми "Донбас" Сергія Лозниці, відзначеного премією за найкращу режисуру секції "Особливий погляд" Каннського кінофестивалю 2018”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Сенцов показав, як працював над фільмом "Носоріг" в останній знімальний тиждень.

Також нагадаємо, Сенцов взяв з бюджету на фільм “Носоріг” 1 млн дол.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Культура

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79