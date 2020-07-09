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Сенцов взяв з бюджету 1 млн дол. на свій фільм про 90-і

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Рада з держпідтримки кінематографії виділяє 25 млн грн Олегу Сенцову на завершення зйомок його фільму "Носоріг". Про це повідомив народний депутат Олександр Дубінський, передає УНН.

При цьому він вважає такі витрати держбюджету невиправданими, оскільки, за словами Дубінського, фільм "Носоріг" не несе жодного соціального навантаження і навпаки, містить агресію.

"Що ж це за фільм такий, на який держава дає майже мільйон доларів? Він навчить нас бути добрішими? Вирішить соціальні конфлікти? Підштовхне молодь до правильного життєвого вибору? Прищепить сімейні цінності? Ні.

Мільйон доларів з бюджету бідної держави (це 50 квартир у Київській області для ветеранів АТО і їхніх сімей) буде витрачено на:

"Носоріг" - фільм про 90-і в Україні. За сюжетом, колишній бандит згадує історію свого життя. З дитинства він добре знає, що треба бути сильним і безжальним - тільки так можна заробити авторитет і вижити в 90-і. Бійки, "розборки", вбивства, тортури - сила, жорстокість і безкарність перетворюють його в безжалісного носорога", - розповів Дубінський.

Олег Сенцов своєю чергою зазначив, що зйомки фільму почнуться цієї осені.

"Тільки що Рада з державної підтримки кінематографії проголосувала за надання фінансування мого фільму "Носоріг", який вигравав пітчинг Держкіно ще в 2012 році. Ні в кого з експертів не виникло сумнівів щодо підтримки цього довгоочікуваного проекту, єдине що потрібно було знайти правильне юридичне рішення. І оскільки цей фільм всі ці роки не виключали з плану держпідтримки кінематографії, то таке рішення було сьогодні знайдено. Я дуже радий, що зможу, нарешті, почати знімати кіно, а також вдячний членам Ради, міністру культури і нашому Держкіно за спільну підтримку "Носорога", - написав Сенцов.

Варто зазначити, що Міністерство культури з недавніх пір очолює Олександр Ткаченко, колишній народний депутат від "Слуги народу".

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