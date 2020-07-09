Сенцов взяв з бюджету 1 млн дол. на свій фільм про 90-і

При цьому він вважає такі витрати держбюджету невиправданими, оскільки, за словами Дубінського, фільм "Носоріг" не несе жодного соціального навантаження і навпаки, містить агресію.

"Що ж це за фільм такий, на який держава дає майже мільйон доларів? Він навчить нас бути добрішими? Вирішить соціальні конфлікти? Підштовхне молодь до правильного життєвого вибору? Прищепить сімейні цінності? Ні.

Мільйон доларів з бюджету бідної держави (це 50 квартир у Київській області для ветеранів АТО і їхніх сімей) буде витрачено на:

"Носоріг" - фільм про 90-і в Україні. За сюжетом, колишній бандит згадує історію свого життя. З дитинства він добре знає, що треба бути сильним і безжальним - тільки так можна заробити авторитет і вижити в 90-і. Бійки, "розборки", вбивства, тортури - сила, жорстокість і безкарність перетворюють його в безжалісного носорога", - розповів Дубінський.

Олег Сенцов своєю чергою зазначив, що зйомки фільму почнуться цієї осені.

"Тільки що Рада з державної підтримки кінематографії проголосувала за надання фінансування мого фільму "Носоріг", який вигравав пітчинг Держкіно ще в 2012 році. Ні в кого з експертів не виникло сумнівів щодо підтримки цього довгоочікуваного проекту, єдине що потрібно було знайти правильне юридичне рішення. І оскільки цей фільм всі ці роки не виключали з плану держпідтримки кінематографії, то таке рішення було сьогодні знайдено. Я дуже радий, що зможу, нарешті, почати знімати кіно, а також вдячний членам Ради, міністру культури і нашому Держкіно за спільну підтримку "Носорога", - написав Сенцов.

Варто зазначити, що Міністерство культури з недавніх пір очолює Олександр Ткаченко, колишній народний депутат від "Слуги народу".