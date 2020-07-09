Сенцов взял из бюджета 1 млн долл. на свой фильм про 90-е

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КИЕВ. 9 июля. УНН. Совет по господдержке кинематографии выделяет 25 млн грн Олегу Сенцову на завершение сьемок его фильма “Носорог”. Об этом сообщил народный депутат Александр Дубинский, передает УНН.

При этом он считает такие траты госбюджета неоправданными, поскольку, по словам Дубинского, фильм “Носорог” не несет никакой социальной нагрузки и наоборот, содержит агрессию.

“Что же это за фильм такой, на который государство даёт почти миллион долларов? Он научит нас быть добрее? Разрешит социальные конфликты? Подтолкнёт молодежь к правильному жизненному выбору? Привьёт семейные ценности? Нет.

Миллион долларов из бюджета нищего государства (это 50 квартир в Киевской области для ветеранов АТО и их семей) будет потрачен на:

"Носорог“ — фильм о 90-х в Украине. По сюжету, бывший бандит вспоминает историю своей жизни. С детства он хорошо знает, что надо быть сильным и безжалостным — только так можно заработать авторитет и выжить в 90-е. Драки, разборки, убийства, пытки — сила, жестокость и безнаказанность превращают его в безжалостного носорога”, — рассказал Дубинский.

Олег Сенцов в свою очередь отметил, что сьемки фильма начнутся этой осенью.

“Только что Совет по государственной поддержке кинематографии проголосовал за предоставление финансирования моего фильма "Носорог“, который выигрывал питчинг Госкино еще в 2012 году. Ни у кого из экспертов не возникло сомнений по поддержке этого долгожданного проекта, единственное что нужно было найти правильное юридическое решение. И так как этот фильм все эти годы не исключали из плана господдержки кинематографии, то такое решение было сегодня найдено. Я очень рад, что смогу, наконец, начать снимать кино, а также благодарен членам Совета, министру культуры и нашему Госкино за совместную поддержку "Носорог”, — написал Сенцов.

Стоит отметить, что Министерство культуры с недавних пор возглавляет Александр Ткаченко, бывший народный депутат от “Слуги народа”.

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