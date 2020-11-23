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Останній знімальний тиждень: Сенцов показав, як працює над фільмом "Носоріг"

Останній знімальний тиждень: Сенцов показав, як працює над фільмом "Носоріг"

Київ • УНН

 • 27983 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Зйомки у Кривому Розі закінчилися, а завтра “Носоріг” починає переїзд до Львова. Про це на своїй сторінці у Facebook написав український режисер, колишній політичний в’язень Олег Сенцов, а також показав фото зі зйомок, передає УНН.

“Зйомки у Кривому Розі закінчилися. Дуже дякую цьому місту та його мешканцям за допомогу в реалізації нашого проекту. Завтра „Носоріг“ починає переїзд до Львова, на останній знімальний тиждень”, — написав Сенцов.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Два українські фільми отримали 395 тис. євро від Eurimages, один з них — Сенцова

Як повідомляв УНН, Сенцов взяв з бюджету 1 млн дол. на свій фільм про 90-ті.

Додамо, що зйомки фільму “Носоріг” Олега Сенцова стартували наприкінці вересня.

Раніше Рада з державної підтримки кінематографії схвалила надання 25 мільйонів гривень фінансування з державного бюджету для зйомок фільму.

У листопаді 2019 року Сенцов заявляв про намір знімати по фільму щороку. Тоді він зазначив, що стрічка “Носоріг” — кримінальна драма.

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