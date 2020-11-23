Последняя съемочная неделя: Сенцов показал, как работает над фильмом "Носорог"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Съемки в Кривом Роге закончились, а завтра “Носорог” начинает переезд во Львов. Об этом на своей странице в Facebook написал украинский режиссер, бывший политический заключенный Олег Сенцов, а также показал фото со съемок, передает УНН.
"Съемки в Кривом Роге закончились. Спасибо этому городу и его жителям за помощь в реализации нашего проекта. Завтра "Носорог" начинает переезд во Львов, на последнюю съемочную неделю", - написал Сенцов.
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Как сообщал УНН, Сенцов взял из бюджета 1 млн долл. на свой фильм о 90-х.
Добавим, что съемки фильма "Носорог" Олега Сенцова стартовали в конце сентября.
Ранее Совет по государственной поддержке кинематографии одобрил предоставление 25 млн гривен финансирования из государственного бюджета для съемок фильма.
В ноябре 2019 года Сенцов заявлял о намерении снимать по фильму в год. Тогда он отметил, что лента "Носорог" - криминальная драма.