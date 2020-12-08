Завершились съемки фильма Сенцова "Носорог"

"Завершились съемки фильма "Носорог" Олега Сенцова. Криминальную драму, которая создается при поддержке Госкино в копродукции Украины, Германии и Польши, снимали в Кривом Роге и Львове", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Носорог" - фильм о 90-х в Украине. По сюжету бывший бандит вспоминает историю своей жизни. С детства он хорошо знает, что надо быть сильным и жестоким. Это превращает его в безжалостного носорога. Желаемый взлет оказывается падением, в котором он теряет себя и свою семью. Впрочем, встреча с незнакомцем дарит шанс все изменить.

"В 2012 году "Носорог" стал одним из победителей Третьего конкурсного отбора кинопроектов Госкино и получил главные премии индустриальных секций кинофестивалей в Софии, Ереване и Одессе. Подготовка к съемкам ленты была начата еще в 2013 году, однако из-за незаконного заключения режиссера Олега Сенцова в России, производство фильма не началось. В 2020 году лента "Носорог" стала одним из двух украинских фильмов, впервые поддержанных фондом Eurimage с момента вступления в силу в нем членства Украины: в октябре фильм получил 270 тыс. евро финансовой поддержки от фонда", - указано в сообщении.

Сообщается, что украинскую сторону производства фильма представляют компании "Край кинема", основанная Олегом Сенцов в 2008 году, и Arthouse Traffic.

"Польские партнеры - Apple Film Production - уже работали с Олегом Сенцовым над созданием фильма Номера/Numbers, премьера которого состоялась на Берлинском фестивале этого года. Немецкая сторона - кинокомпания Ma.ja.de - совместно с "Артхаус Трафик" выступала сопродюсером созданной при поддержке Госкино драмы "Донбасс" Сергея Лозницы, отмеченного премией за лучшую режиссуру секции "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля 2018 года", - говорится в сообщении.

Напомним, Сенцов показал, как работал над фильмом "Носорог" в последнюю съемочную неделю.

Также напомним, Сенцов взял из бюджета на фильм "Носорог" 1 млн долл.