За підтримки Держкіно у цьому році вийшло у прокат 20 українських фільмів

"У кінопрокат вийшли 20 українських фільмів цього року, створених за підтримки Держкіно. Запущено у виробництво 92 проекти. Завершено протягом цього року 24 фільма", - розповів Ткаченко.

Як повідомлялося, в Україні завершились зйомки фільму українського режисера і колишнього політичного в’язня Олега Сенцова “Носоріг”.

Також нагадаємо, Сенцов взяв з бюджету на фільм “Носоріг” 1 млн дол.