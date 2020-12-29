За підтримки Держкіно у цьому році вийшло у прокат 20 українських фільмів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У цьому році за підтримки Державного агентства України з питань кіно у прокат вийшли 20 українських фільмів. Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко під час live-конференції, передає кореспондент УНН.
"У кінопрокат вийшли 20 українських фільмів цього року, створених за підтримки Держкіно. Запущено у виробництво 92 проекти. Завершено протягом цього року 24 фільма", - розповів Ткаченко.
Як повідомлялося, в Україні завершились зйомки фільму українського режисера і колишнього політичного в’язня Олега Сенцова “Носоріг”.
Також нагадаємо, Сенцов взяв з бюджету на фільм “Носоріг” 1 млн дол.