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При поддержке чиновников Януковича: схемы экс-депутата Тарпана с "Глубоководным выпуском" согласовывались сверху

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины при Януковиче согласовывало схемы с «Глубоководным выпуском», которым занимались компании разыскиваемого в Украине и за ее пределами экс-депутата Руслана Тарпана. Об этом говорится в решении суда, передает УНН.

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Цитата

“Документально, а именно в письмах ИНФОРМАЦИЯ_7 (далее - Минрегион Украины) от 02.06.2011 и от 22.12.2011 в адрес ИНФОРМАЦИЯ_8 за подписью ЛИЦО_7, разрешено не проводить дополнительную экспертизу проекта (Глубоководный выпуск – ред.) по 6 очередям строительства, в связи с изменением проектных решений проекта, что противоречит требованиям п.п. 10, 11 Порядка утверждения проектов строительства и проведения их экспертизы, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины № 560 от 11.05.2011 и п. 6 Порядка утверждения инвестиционных программ и проектов строительства и проведения их государственной экспертизы, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 31.10.2007 № 1269”, – говорится в документе.

Кроме игнорирования дополнительных экспертиз проекта “Глубоководного выпуска”, Минрегион, возглавлявшийся чиновниками времен Януковича, не обеспечил прозрачный и качественный контроль за выполнением работ и соблюдением требований законодательства и строительных норм.

Напомним

Строительство проекта “Глубоководный выпуск” стартовало более 10 лет назад. Сам проект преследовал цель улучшить экологическое состояние Черного моря и не допустить экологической катастрофы. За государственные средства его строили компании бывшего одесского депутата Руслана Тарпана, однако выпуск не достроили, а бюджетные средства были разворованы.

По этому факту открыты уголовные производства. В одном из них упомянутый выше эксдепутат Одесского горсовета Руслан Тарпан имеет статус подозреваемого.

В Украине он объявлен в розыск и заочно арестован. Здесь ему может грозить до 12 лет заключения.

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