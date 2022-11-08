За підтримки чиновників Януковича: оборудки ексдепутата Тарпана із "Глибоководним випуском" погоджувалися згори

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“Документально, а саме в листах ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі - Мінрегіон України) від 02.06.2011 та від 22.12.2011 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 за підписом ОСОБА_7, дозволено не проводити додаткову експертизу проекту (Глибоководний випуск - ред.) по 6 чергах будівництва, у зв'язку із зміною проектних рішень проекту, що суперечить вимогам п.п. 10, 11 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 560 від 11.05.2011 та п. 6 Порядку затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 № 1269”, - йдеться в документі.

Окрім ігнорування додаткових експертиз проекту “Глибоководного випуску”, Мінрегіон, який очолювався чиновниками часів Януковича, не забезпечив прозорого і якісного контролю за виконанням робіт та дотриманням вимог законодавства і будівельних норм.

Нагадаємо

Будівництво проекту “Глибоководний випуск” стартувало понад 10 років тому. Сам проект мав на меті покращити екологічний стан Чорного моря та не допустити екологічної катастрофи. За державні кошти його будували компанії колишнього одеського депутата Руслана Тарпана, однак випуск не добудували, а бюджетні кошти були розкрадені.

За цим фактом відкриті кримінальні провадження. В одному з них згаданий вище ексдепутат Одеської міськради Руслан Тарпан має статус підозрюваної особи.

В Україні він оголошений у розшук та заочно арештований. Тут йому може загрожувати до 12 років ув’язнення.