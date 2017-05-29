За незаконную газовую заправку нарушитель заплатит 3 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Департаментом Государственной архитектурно-строительной инспекции в Одесской области проведена внеплановая проверка строительства автогазозаправочного пункта в Одессе, во время которой выявлен ряд нарушений. Об этом говорится на официальном сайте Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины, передает УНН.
"В ходе проверки выполнения строительно-монтажных работ по устройству сооружения для реализации сжиженного природного газа (АГЗП) по адресу: м. Одеса, ул. Генерала Петрова, 65-Т должностными лицами Инспекции был выявлен ряд грубых нарушений градостроительного законодательства. Так, установлено, что заказчик строительства, ООО "СГ ТОРГ", осуществлял строительство, а впоследствии и эксплуатацию объекта без соответствующих разрешительных документов. За указанные правонарушения на ООО "СГ ТОРГ" наложены штрафные санкции в размере 2 952 000 грн", - говорится в сообщении.
В ГАСИ отметили, что ООО "СГ ТОРГ" пока выполнены требования предписания об устранении нарушений требований законодательства в сфере градостроительной деятельности, строительных норм, государственных стандартов и правил в полном объеме путем демонтажа газозаправочного пункта (АГЗП).
Напомним, по словам генерального директора сети АЗК WOG Сергея Корецкого, через работу нелегалов на рынке горючего отсутствует честная конкуренция.
Добавим, что в столице ранее было демонтировано около 300 нелегальных АГЗС.