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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За незаконную газовую заправку нарушитель заплатит 3 млн грн

Киев • УНН

 • 11791 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Департаментом Государственной архитектурно-строительной инспекции в Одесской области проведена внеплановая проверка строительства автогазозаправочного пункта в Одессе, во время которой выявлен ряд нарушений. Об этом говорится на официальном сайте Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины, передает УНН.

За незаконную газовую заправку нарушитель заплатит 3 млн грн

"В ходе проверки выполнения строительно-монтажных работ по устройству сооружения для реализации сжиженного природного газа (АГЗП) по адресу: м. Одеса, ул. Генерала Петрова, 65-Т должностными лицами Инспекции был выявлен ряд грубых нарушений градостроительного законодательства. Так, установлено, что заказчик строительства, ООО "СГ ТОРГ", осуществлял строительство, а впоследствии и эксплуатацию объекта без соответствующих разрешительных документов. За указанные правонарушения на ООО "СГ ТОРГ" наложены штрафные санкции в размере 2 952 000 грн", - говорится в сообщении.

В ГАСИ отметили, что ООО "СГ ТОРГ" пока выполнены требования предписания об устранении нарушений требований законодательства в сфере градостроительной деятельности, строительных норм, государственных стандартов и правил в полном объеме путем демонтажа газозаправочного пункта (АГЗП).

Напомним, по словам генерального директора сети АЗК WOG Сергея Корецкого, через работу нелегалов на рынке горючего отсутствует честная конкуренция.

Добавим, что в столице ранее было демонтировано около 300 нелегальных АГЗС.

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