За незаконну газову заправку порушник сплатить 3 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області проведено позапланову перевірку будівництва автогазозаправного пункту в Одесі, під час якої виявлено низку порушень. Про це йдеться на офіційному веб-сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції України, передає УНН.
“В ході перевірки виконання будівельно-монтажних робіт із влаштування споруди для реалізації стисненого природного газу (АГЗП) за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 65-Т посадовими особами Інспекції було виявлено ряд грубих порушень містобудівного законодавства. Так, встановлено, що замовник будівництва, ТОВ "СГ ТОРГ“, здійснював будівництво, а згодом і експлуатацію об’єкту без відповідних дозвільних документів. За вказані правопорушення на ТОВ "СГ ТОРГ“ накладено штрафні санкції у розмірі 2 952 000 грн”, — йдеться у повідомленні.
В ДАБІ зауважили, що ТОВ “СГ ТОРГ” наразі виконано вимоги припису про усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил у повному обсязі шляхом демонтажу газозаправного пункту (АГЗП).
Нагадаємо, за словами генерального директора мережі АЗК WOG Сергія Корецького, через роботу нелегалів на ринку пального відсутня чесна конкуренція.
Додамо, що в столиці раніше було демонтовано близько 300 нелегальних АГЗП.