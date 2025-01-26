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За неделю россия запустила по Украине более 20 ракет и 750 дронов - Зеленский

За неделю россия запустила по Украине более 20 ракет и 750 дронов - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 5061 просмотра

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За неделю россия атаковала Украину около 1250 авиабомбами, более 750 ударными дронами и более чем 20 ракетами. Зеленский подчеркнул важность единства и решительной защиты.

В течение этой недели россия запустила около 1250 авиабомб, более 750 ударных дронов, более 20 ракет различных типов. Об этом Зеленский написал в своем Teelegram-канале, передает УНН.

За последнюю неделю Украина подверглась сотне российских атак различными типами оружия: около 1250 авиабомб, более 750 ударных дронов, более 20 ракет различных типов. Только решимость может остановить таких террористов 

- сообщил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина постоянно работает с партнерами, чтобы увеличить возможности обороны и уменьшить способность россии терроризировать Украину.

"Дальнобойность важна. Санкции важны. Уменьшение цены на нефть важно. Главное - все делать в единстве и решительно защищать жизнь", - добавил Зеленский.

Напомним

В ночь на 26 января россия атаковала Украину 72 беспилотниками, из которых уничтожено 50, 9 локально потеряно и еще один находится в воздухе.

Павел Башинский

Павел Башинский

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