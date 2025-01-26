За неделю россия запустила по Украине более 20 ракет и 750 дронов - Зеленский
Киев • УНН
За неделю россия атаковала Украину около 1250 авиабомбами, более 750 ударными дронами и более чем 20 ракетами. Зеленский подчеркнул важность единства и решительной защиты.
В течение этой недели россия запустила около 1250 авиабомб, более 750 ударных дронов, более 20 ракет различных типов. Об этом Зеленский написал в своем Teelegram-канале, передает УНН.
За последнюю неделю Украина подверглась сотне российских атак различными типами оружия: около 1250 авиабомб, более 750 ударных дронов, более 20 ракет различных типов. Только решимость может остановить таких террористов
Он подчеркнул, что Украина постоянно работает с партнерами, чтобы увеличить возможности обороны и уменьшить способность россии терроризировать Украину.
"Дальнобойность важна. Санкции важны. Уменьшение цены на нефть важно. Главное - все делать в единстве и решительно защищать жизнь", - добавил Зеленский.
Напомним
В ночь на 26 января россия атаковала Украину 72 беспилотниками, из которых уничтожено 50, 9 локально потеряно и еще один находится в воздухе.