рф випустила 72 дрони по Україні, 50 з них - збито

У ніч на 26 січня росія атакувала Україну 72 безпілотниками, з яких знищено 50, 9 локаційно втрачено та ще один перебуває в повітрі, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у неділю, пише УНН.

У ніч на 26 січня 2025 року (із 19.00 25 січня) противник атакував 72-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - рф. Станом на 09:00 підтверджено збиття 50-ти ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Київській, Одеській, Харківській, Полтавській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 9 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків), ще один БпЛА - в повітрі.

Повітряну атаку відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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"Розумну бомбу" впустив російський літак на Бєлгородську область. 23 січня УМПБ-250 знайшли неподалік села Великі Кульбаки. Постраждалих та пошкоджень попередньо немає.