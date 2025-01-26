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Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные
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Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему
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Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему

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Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК
24 января, 15:33 • 151404 просмотра

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Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
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Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

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НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура
24 января, 11:33 • 134058 просмотра

НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование
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Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф выпустила 72 дрона по Украине, 50 из них - сбиты

рф выпустила 72 дрона по Украине, 50 из них - сбиты

Киев  •  УНН

 • 7444 просмотра

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россия атаковала Украину 72 беспилотниками в ночь на 26 января с разных направлений. ПВО уничтожила 50 дронов в восьми областях, 9 потеряно локально, один остается в воздухе.

В ночь на 26 января россия атаковала Украину 72 беспилотниками, из которых уничтожено 50, 9 локально потеряно и еще один находится в воздухе, сообщили в Воздушных силах ВСУ в воскресенье, пишет УНН.

В ночь на 26 января 2025 года (с 19.00 25 января) противник атаковал 72 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф. По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 50-ти ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Киевской, Одесской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Донецкой, Днепропетровской и Хмельницкой областях 

- говорится в сообщении.
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Отмечается, что 9 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий), еще один БпЛА - в воздухе.

Воздушную атаку отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Напомним

"Умную бомбу" спустил российский самолет на Белгородскую область. 23 января УМПБ-250 нашли недалеко от села Большие Кульбаки. Пострадавших и повреждений предварительно нет.

Павел Башинский

Павел Башинский

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