рф выпустила 72 дрона по Украине, 50 из них - сбиты
Киев • УНН
россия атаковала Украину 72 беспилотниками в ночь на 26 января с разных направлений. ПВО уничтожила 50 дронов в восьми областях, 9 потеряно локально, один остается в воздухе.
В ночь на 26 января россия атаковала Украину 72 беспилотниками, из которых уничтожено 50, 9 локально потеряно и еще один находится в воздухе, сообщили в Воздушных силах ВСУ в воскресенье, пишет УНН.
В ночь на 26 января 2025 года (с 19.00 25 января) противник атаковал 72 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф. По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 50-ти ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Киевской, Одесской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Донецкой, Днепропетровской и Хмельницкой областях
Отмечается, что 9 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий), еще один БпЛА - в воздухе.
Воздушную атаку отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Напомним
"Умную бомбу" спустил российский самолет на Белгородскую область. 23 января УМПБ-250 нашли недалеко от села Большие Кульбаки. Пострадавших и повреждений предварительно нет.