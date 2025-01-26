За тиждень росія запустила по Україні понад 20 ракет та 750 дронів - Зеленський
Київ • УНН
За тиждень росія атакувала Україну близько 1250 авіабомбами, понад 750 ударними дронами та більш ніж 20 ракетами. Зеленський наголосив на важливості єдності та рішучого захисту.
Впродовж цього тижня росія запустила близько 1250 авіабомб, понад 750 ударних дронів, більш ніж 20 ракет різних типів. Про це Зеленський написав у своєму Teelegram-каналі, передає УНН.
За останній тиждень Україна зазнала сотні російських атак різними типами зброї: близько 1250 авіабомб, понад 750 ударних дронів, більш ніж 20 ракет різних типів. Тільки рішучість може зупинити таких терористів
Він наголосив, що Україна постійно працює з партнерами, щоб збільшити можливості оборони та зменшити здатність росії тероризувати Україну.
"Далекобійність важлива. Санкції важливі. Зменшення ціни на нафту важливе. Головне – все робити в єдності та рішучо захищати життя", - додав Зеленський.
Нагадаємо
У ніч на 26 січня росія атакувала Україну 72 безпілотниками, з яких знищено 50, 9 локаційно втрачено та ще один перебуває в повітрі.