За тиждень росія запустила по Україні понад 20 ракет та 750 дронів - Зеленський

Впродовж цього тижня росія запустила близько 1250 авіабомб, понад 750 ударних дронів, більш ніж 20 ракет різних типів. Про це Зеленський написав у своєму Teelegram-каналі, передає УНН.

За останній тиждень Україна зазнала сотні російських атак різними типами зброї: близько 1250 авіабомб, понад 750 ударних дронів, більш ніж 20 ракет різних типів. Тільки рішучість може зупинити таких терористів - повідомив Зеленський.

Він наголосив, що Україна постійно працює з партнерами, щоб збільшити можливості оборони та зменшити здатність росії тероризувати Україну.

"Далекобійність важлива. Санкції важливі. Зменшення ціни на нафту важливе. Головне – все робити в єдності та рішучо захищати життя", - додав Зеленський.

Нагадаємо

У ніч на 26 січня росія атакувала Україну 72 безпілотниками, з яких знищено 50, 9 локаційно втрачено та ще один перебуває в повітрі.