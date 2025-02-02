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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За неделю рф запустила по Украине почти 50 ракет, и около 660 дронов - Зеленский

За неделю рф запустила по Украине почти 50 ракет, и около 660 дронов - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 5297 просмотра

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За неделю РФ осуществила сотни ударов по украинским городам, выпустив почти 50 ракет и 660 дронов. Зеленский призвал мир усилить поддержку Украины и укрепить оборону.

россия за неделю запустила по Украине почти 50 ракет и около 660 ударных дронов.

Об этом президент Владимир Зеленский написал в своем Teelegram-канале, передает УНН.

Ежедневно россия атакует Украину дронами, ракетами, авиабомбами. За эту неделю - сотни ударов по нашим городам и общинам: почти 50 ракет, около 660 ударных дронов и более 760 управляемых авиабомб было выпущено врагом против наших людей

- написал Зеленский.

Президент подчеркнул, что россия не остановится сама.

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Мир должен заставить ее завершить эту жестокую и неспровоцированную агрессию. Обязательно нужно укреплять нашу оборону. Нам нужна лучшая защита. ПВО, дальнобойное оружие, санкционное давление. Все это помогает защищать жизнь здесь, в Украине. Спасибо всем в мире, кто понимает важность этого и продолжает верить в наше государство и поддерживать

- отметил Зеленский.

В ряде областей Украины было сбито 40 вражеских беспилотников различных типов02.02.25, 09:24 • 15812 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

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