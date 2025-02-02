За тиждень рф запустила по Україні майже 50 ракет, та близько 660 дронів – Зеленський
Київ • УНН
За тиждень РФ здійснила сотні ударів по українських містах, випустивши майже 50 ракет та 660 дронів. Зеленський закликав світ посилити підтримку України та зміцнити оборону.
росія за тиждень запустила по Україні майже 50 ракет та близько 660 ударних дронів.
Про це президент Володимир Зеленський написав у своєму Teelegram-каналі, передає УНН.
Щодня росія атакує Україну дронами, ракетами, авіабомбами. За цей тиждень – сотні ударів по наших містах і громадах: майже 50 ракет, близько 660 ударних дронів та більш ніж 760 керованих авіабомб було випущено ворогом проти наших людей
Президент наголосив, що росія не зупиниться сама.
Світ має змусити її завершити цю жорстоку й неспровоковану агресію. Обов’язково потрібно зміцнювати нашу оборону. Нам потрібен кращий захист. ППО, далекобійна зброя, санкційний тиск. Все це допомагає захищати життя тут, в Україні. Дякую всім у світі, хто розуміє важливість цього і продовжує вірити в нашу державу й підтримувати
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