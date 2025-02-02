За тиждень рф запустила по Україні майже 50 ракет, та близько 660 дронів – Зеленський

росія за тиждень запустила по Україні майже 50 ракет та близько 660 ударних дронів.

Про це президент Володимир Зеленський написав у своєму Teelegram-каналі, передає УНН.

Щодня росія атакує Україну дронами, ракетами, авіабомбами. За цей тиждень – сотні ударів по наших містах і громадах: майже 50 ракет, близько 660 ударних дронів та більш ніж 760 керованих авіабомб було випущено ворогом проти наших людей - написав Зеленський.

Президент наголосив, що росія не зупиниться сама.

Світ має змусити її завершити цю жорстоку й неспровоковану агресію. Обов’язково потрібно зміцнювати нашу оборону. Нам потрібен кращий захист. ППО, далекобійна зброя, санкційний тиск. Все це допомагає захищати життя тут, в Україні. Дякую всім у світі, хто розуміє важливість цього і продовжує вірити в нашу державу й підтримувати - зазначив Зеленський.

У низці областей України було збито 40 ворожих безпілотників різних типів