За месяц войны в Украине погибли 128 детей - Офис Генпрокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Из-за вооруженной агрессии рф в Украине погибло 128 детей, более 172 - ранены. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
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"По состоянию на утро 24 марта 2022 года погибло 128 детей, более 172 ранены. Больше всего пострадало детей в Киевской - 64, Харьковской - 43, Донецкой - 43, Черниговской - 32, Николаевский - 24, городе Киеве - 16, Житомирской - 15, Херсонской - 15 и Сумской - 14 областях", - говорится в сообщении.
Детали
В Мариуполе под завалами обстрелянного оккупантами дома найдено тело 11-летней гимнастки Екатерины. Маленькая спортсменка неоднократно побеждала на крупных соревнованиях.
11 марта 2022 года во время эвакуации гражданского населения в селе Перемога Броварского района Киевской области военными РФ было применено оружие по колонне автомобилей, в результате чего был убит 13-летний парень.
13 марта 2022 года в городе Буче Киевской области военнослужащими вооруженных сил РФ безжалостно расстрелян автомобиль, в котором находилась семья, мать и двое детей 4 и 9 лет погибли.
В Днепропетровскую областную детскую клиническую больницу с тяжелыми ранениями в результате обстрелов военными РФ доставлены 9 детей из городов Мариуполя и Северодонецка.
Дополнение
По данным Офиса Генпрокурора, в результате бомбардировок и обстрелов повреждены 566 учебных заведений, 73 из которых разрушены полностью. Среди учебных заведений получили повреждения и разрушения более 230 школ и 155 детских садов. Больше всего повреждено в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и в городе Киеве. Кроме того, подверглись разрушениям более 40 учреждений для детей, среди которых лечебные, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки.
Эти данные не являются окончательными, учитывая отсутствие возможности осмотра мест обстрела в местах, где ведутся активные боевые действия и на временно оккупированных территориях.
Месяц назад, в 5 часов утра, началось полномасштабное вторжение россии на территорию Украины.