За місяць війни в Україні загинули 128 дітей - Офіс Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Через збройну агресію рф в Україні загинуло 128 дітей, понад 172 - поранені. Про це повідомили в ОФісі Генпрокурора, пише УНН.
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"Станом на ранок 24 березня 2022 року загинуло 128 дітей, більше 172 поранено. Найбільше постраждало дітей у Київській - 64, Харківській - 43, Донецькій - 43, Чернігівській - 32, Миколаївський - 24, місті Києві - 16, Житомирській - 15, Херсонській - 15 і Сумській - 14 областях", - йдеться у повідомленні.
Деталі
У Маріуполі під завалами обстріляного окупантами будинку знайдено тіло 11-річної гімнастки Катерини. Маленька спортсменка неодноразово перемагала на великих змаганнях.
11 березня 2022 року під час евакуації цивільного населення в селі Перемога Броварського району Київської області військовими РФ було застосовано зброю по колоні автомобілів, внаслідок чого був вбитий 13-річний хлопець.
13 березня 2022 року у місті Бучі Київської області військовослужбовцями збройних сил РФ безжально розстріляно автомобіль, у якому перебувала родина, мати та двоє дітей 4 та 9 років загинули.
До Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні з тяжкими поранення внаслідок обстрілів військовими РФ доставлено 9 дітей із міст Маріуполя та Сєвєродонецька.
Доповнення
За даними Офісу Генпрокурора, внаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджено 566 закладів освіти, 73 з яких зруйновано повністю. Серед закладів освіти зазнали пошкоджень та руйнувань більше 230 шкіл та 155 дитячих садочків. Найбільше пошкоджено у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та в місті Києві. Крім того, зазнали руйнувань більше 40 закладів для дітей, серед яких лікувальні, школи мистецтв, спортивні об’єкти, бібліотеки.
Ці дані не є остаточними, з огляду на відсутність можливості огляду місць обстрілу в місцях, де ведуться активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях.
Місяць тому, о 5-ій годину ранку, почалось повномасштабне вторгнення росії на територію України.