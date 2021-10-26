За месяц более 30 украинцев и членов их семей самостоятельно выехали из Афганистана: эвакуироваться хотят еще 130
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. За месяц более 30 граждан Украины и членов их семей самостоятельно покинули Афганистан. Из страны хотят эвакуироваться 130 украинцев. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопросы пользователей соцсети, пишет УНН .
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Сейчас около 130 хотят вернуться. Разрабатываем безопасные пути выезда. Мы своих в беде за границей не бросаем и уже неоднократно это доказали. Уезжают и самостоятельно. За месяц более 30 граждан и членов их семей самостоятельно покинули Афганистан”, - сообщил министр.
Контекст
Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Западные страны начали эвакуировать из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств. США вывели свои силы на определенный крайний срок — 31 августа, после 20-летней военной миссии в стране.
Эвакуация граждан Украины
Украина одной из первых начала операции по эвакуации граждан из Афганистана.
До 31 августа было организовано в беспрецедентно сложных условиях шесть эвакуационных рейсов, которыми вывезено из Афганистана более 650 человек.
МИД сообщал, что Украина планирует продолжать эвакуацию украинцев из Афганистана после 31 августа
23 сентября самолетом из афганской столицы в Украину прибыло около ста человек, из них 30 – это украинские граждане.