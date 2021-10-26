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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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За місяць понад 30 українців та членів їх сімей самостійно виїхали з Афганістану: евакуюватись хочуть ще 130

Київ • УНН

 • 16347 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. За місяць понад 30 громадян України та членів їхніх сімей самостійно залишили Афганістан. Наразі з країни хочуть евакуюватись 130 українців. Про це написав у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, відповідаючи на питання користувачів соцмережі, пише УНН.

За місяць понад 30 українців та членів їх сімей самостійно виїхали з Афганістану: евакуюватись хочуть ще 130

Цитата

“Зараз близько 130 хочуть повернутися. Опрацьовуємо безпечні шляхи виїзду. Ми своїх у біді за кордоном не кидаємо і вже неодноразово це довели. Виїжджають і самостійно. За місяць понад 30 громадян та членів їхніх сімей самостійно залишили Афганістан”, - повідомив міністр.

Контекст

Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що залишає країну, щоб не допустити кровопролиття. Західні країни почали евакуювати з Афганістану своїх громадян і співробітників посольств. США вивели свої сили до певного крайнього терміну — 31 серпня, після 20-річної військової місії в країні.

Евакуація громадян України

Україна однією з перших почала операції з евакуації громадян з Афганістану.

До 31 серпня було організовано в безпрецедентно складних умовах шість евакуаційних рейсів, які вивезли з Афганістану понад 650 людей.

МЗС повідомляло, що Україна планує продовжувати евакуацію українців із Афганістану після 31 серпня

23 вересня літаком з афганської столиці в Україну прибуло близько ста людей, з них 30 — це українські громадяни.

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