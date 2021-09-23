Евакуація з Кабулу: на борту літака перебувало 30 громадян України та члени їхніх родин

Цитата

“Сьогодні повернулись в Україну — 30 громадян України та члени їхніх родин, 9 осіб з правом на постійне проживання в Україні, 18 осіб за запитом Ватикану, 2 особи за запитом Канади”, — написала Маляр.

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Зокрема, вона нагадала, що МЗС формує списки за запитом. Тобто, коли звертаються люди або інші країни.

“Чи буде Україна продовжувати роботу з повернення своїх громадян? Так. Але політична ситуація в Афганістані непроста, тому це складна робота. Такі операції — це історія про сильну та відповідальну Україну, про фаховість відомств, які задіяні в операції, про те, що ми спроможні допомагати іншим країнам. Хочеться, звісно, написати і власні враження, щоб цей текст не був „сухим“. Коли приземлився літак і з нього вийшли діти, доволі легко одягнені як для нашої осені, стримати емоції було важко. Так само не стримували емоції і їхні батьки — дякуючи Україні за повернення”, — додала вона.

Доповнення

У “Борисполі”, 23 вересня, приземлився літак, на борту якого перебували пасажири, евакуйовані з Кабулу.

Літак сів о 18:45. На його борту перебували 96 пасажирів, більшість з них українці афганського походження.