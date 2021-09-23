В Україну прибув літак із евакуйованими з Кабулу

Деталі

Літак сів у "Борисполі" о 18:45. На його борту перебували 96 пасажирів, більшість з них українці афганського походження.

Серед евакуйованих були і громадяни Канади, Ватикану.

До слова, перемовини щодо цього рейсу були напруженими, тривали декілька днів. У них брали участь представники МЗС України, головне управління розвідки та представники ОП. Також брали участь дипломати з Пакистану, Афганістану. Рейс скасовували тричі.

Доповнення

Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що залишає країну, щоб не допустити кровопролиття. Західні країни почали евакуювати з Афганістану своїх громадян і співробітників посольств. США вивели свої сили до певного крайнього терміну — 31 серпня, після 20-річної військової місії в країні.