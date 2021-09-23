В Украину прибыл самолет с эвакуированными из Кабула
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. В "Борисполе", 23 сентября, приземлился самолет, на борту которого находились пассажиры, эвакуированные из Кабула, передает журналист УНН.
Детали
Самолет сел в "Борисполе" в 18:45. На его борту находились 96 пассажиров, большинство из них украинцы афганского происхождения.
Среди эвакуированных были и граждане Канады, Ватикана.
К слову, переговоры по этому рейса были напряженными, продолжались несколько дней. В них принимали участие представители МИД Украины, Главное управление разведки и представители ОП. Также участвовали дипломаты из Пакистана, Афганистана. Рейс отменяли трижды.
Дополнение
Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Западные страны начали эвакуировать из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств. США вывели свои силы к определенному крайнему сроку - 31 августа, после 20-летней военной миссии в стране.