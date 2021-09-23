Эвакуация из Кабула: на борту самолета находилось 30 граждан Украины и члены их семей
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. На борту самолета, который сегодня в 18:45 прилетел из Кабула, было 30 украинцев. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр на своей странице в Facebook, передает УНН.
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"Сегодня вернулись в Украину - 30 граждан Украины и члены их семей, 9 человек с правом на постоянное проживание в Украине, 18 человек по запросу Ватикана, 2 человека по запросу Канады", - написала Маляр.
Детали
В частности, она напомнила, что МИД формирует списки по запросу. То есть, когда обращаются люди или другие страны.
"Будет ли Украина продолжать работу по возвращению своих граждан? Да. Но политическая ситуация в Афганистане непростая, поэтому это сложная работа. Такие операции - это история о сильной и ответственной Украине, о профессионализме ведомств, задействованных в операции, о том, что мы способны помогать другим странам. Хочется, конечно, написать и собственные впечатления, чтобы этот текст не был "сухим". Когда приземлился самолет и из него вышли дети, довольно легко одетые как для нашей осени, сдержать эмоции было трудно. Так же не сдерживали эмоции и их родители - благодаря Украину за возвращение", - добавила она.
Дополнение
В "Борисполе", 23 сентября, приземлился самолет, на борту которого находились пассажиры, эвакуированные из Кабула.
Самолет сел в 18:45. На его борту находились 96 пассажиров, большинство из них украинцы афганского происхождения.