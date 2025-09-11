За минувшие сутки зафиксировано 205 боевых столкновений - Генштаб

$41.120.13
48.290.09
ukenru
05:01 • 4688 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 25501 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 67691 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:15 • 38393 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 40385 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 39175 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 71538 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 92355 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 71802 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 35629 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
3.5м/с
58%
756мм
Популярные новости
Военно-врачебная экспертиза ВСУ распространяется на другие силовые структуры - Свириденко10 сентября, 20:09 • 6188 просмотра
Был против помощи Украине, призывал отдать Крым РФ и критиковал Зеленского: чем известен Чарли Кирк10 сентября, 21:47 • 6070 просмотра
Агенты "АТЕШ" ударили по заводу ПВО в Туле (видео)Video01:25 • 17811 просмотра
Всем педагогам ежегодно будут выплачивать вознаграждение за добросовестный труд - Свириденко01:44 • 4270 просмотра
Мерц о вторжении дронов РФ в Польшу: сознательная провокация Кремля03:46 • 3842 просмотра
публикации
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества05:01 • 4694 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 25505 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 67692 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 71539 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка10 сентября, 09:29 • 52539 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Дональд Туск
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Владислав Косиняк-Камыш
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Литва
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 18669 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 83736 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 75892 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 71739 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 140140 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Хранитель
Твиттер
Ракетный комплекс "Панцирь"
НАСАМС

За минувшие сутки зафиксировано 205 боевых столкновений - Генштаб

Киев • УНН

 • 244 просмотра

Враг нанес ракетные и авиационные удары, применив дроны-камикадзе и РСЗО.

За минувшие сутки зафиксировано 205 боевых столкновений - Генштаб

За прошедшие сутки зафиксировано 205 боевых столкновений. Оккупанты нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 69 авиационных ударов, а также применили 44 ракеты и сбросили 120 управляемых бомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Также было задействовано 5965 дронов-камикадзе и совершено 4578 обстрелов позиций Сил обороны и населенных пунктов, из которых 91 - из реактивных систем залпового огня.

Враг нанес удары с использованием авиации по районам населенных пунктов Красный Хутор Черниговской области и Зализничное, Орехов Запорожской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано семь боевых столкновений. Противник нанес 15 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 32 управляемые авиабомбы и совершил 204 артиллерийских обстрела, в том числе 10 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 16 боевых столкновений в районах Волчанска, Амбарного и Отрадного.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано четыре атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах Мирного, Купянска и Боровской Андреевки.

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Среднее, Колодези, Ставки, Торское и Шандриголово.

На Северском направлении противник 20 раз атаковал позиции Сил обороны в районах Серебрянки, Григоровки и в направлении Выемки и Дроновки.

На Краматорском направлении произошло семь боевых столкновений в районах Белой Горы, Майского и в направлениях Ступочек и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил 16 атак в районах Щербиновки, Александро-Калинового, Клебан-Быка, Плещеевки, Русиного Яра, Полтавки и в направлении Берестка, Софиевки.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 57 атак агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Вольное, Золотой Колодец, Новое Шахово, Котлино, Никаноровка, Родинское, Проминь, Лысовка, Новоекономическое, Миролюбовка, Зверово, Удачное, Дачное, Новоукраинка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 31 вражеский штурм в районах населенных пунктов Филиа, Александроград, Малеевка, Камышеваха, Ольговское, Толстой, Поддубное, Новоивановка и в направлении Ивановки.

На Гуляйпольском направлении враг один раз наступал на позиции наших защитников в районе Белогорья.

На Ореховском направлении противник дважды проводил наступательные действия в сторону Плавней и Степногорска, получил отпор.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили две атаки захватчиков в сторону Антоновки и Садового.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 890 человек.

Напомним

Между Силами обороны Украины и российскими войсками с начала суток, 10 сентября произошло 153 боестолкновения, больше всего враг продолжает давить на Новопавловском и Покровском направлениях.

Евгений Устименко

Война в Украине
Волчанск
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Черниговская область
Украина
Купянск