За минувшие сутки зафиксировано 205 боевых столкновений - Генштаб

За прошедшие сутки зафиксировано 205 боевых столкновений. Оккупанты нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 69 авиационных ударов, а также применили 44 ракеты и сбросили 120 управляемых бомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Также было задействовано 5965 дронов-камикадзе и совершено 4578 обстрелов позиций Сил обороны и населенных пунктов, из которых 91 - из реактивных систем залпового огня.

Враг нанес удары с использованием авиации по районам населенных пунктов Красный Хутор Черниговской области и Зализничное, Орехов Запорожской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано семь боевых столкновений. Противник нанес 15 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 32 управляемые авиабомбы и совершил 204 артиллерийских обстрела, в том числе 10 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 16 боевых столкновений в районах Волчанска, Амбарного и Отрадного.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано четыре атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах Мирного, Купянска и Боровской Андреевки.

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Среднее, Колодези, Ставки, Торское и Шандриголово.

На Северском направлении противник 20 раз атаковал позиции Сил обороны в районах Серебрянки, Григоровки и в направлении Выемки и Дроновки.

На Краматорском направлении произошло семь боевых столкновений в районах Белой Горы, Майского и в направлениях Ступочек и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил 16 атак в районах Щербиновки, Александро-Калинового, Клебан-Быка, Плещеевки, Русиного Яра, Полтавки и в направлении Берестка, Софиевки.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 57 атак агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Вольное, Золотой Колодец, Новое Шахово, Котлино, Никаноровка, Родинское, Проминь, Лысовка, Новоекономическое, Миролюбовка, Зверово, Удачное, Дачное, Новоукраинка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 31 вражеский штурм в районах населенных пунктов Филиа, Александроград, Малеевка, Камышеваха, Ольговское, Толстой, Поддубное, Новоивановка и в направлении Ивановки.

На Гуляйпольском направлении враг один раз наступал на позиции наших защитников в районе Белогорья.

На Ореховском направлении противник дважды проводил наступательные действия в сторону Плавней и Степногорска, получил отпор.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили две атаки захватчиков в сторону Антоновки и Садового.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 890 человек.

Напомним

Между Силами обороны Украины и российскими войсками с начала суток, 10 сентября произошло 153 боестолкновения, больше всего враг продолжает давить на Новопавловском и Покровском направлениях.