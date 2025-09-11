$41.120.13
05:01 • 3972 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 25053 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 67242 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15 • 38167 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25 • 40202 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 39068 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 71332 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 92198 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 71727 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 35603 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
За минулу добу зафіксовано 205 бойових зіткнень - Генштаб

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Ворог завдав ракетних та авіаційних ударів, застосувавши дрони-камікадзе та РСЗВ.

За минулу добу зафіксовано 205 бойових зіткнень - Генштаб

Впродовж минулої доби зафіксовано 205 бойових зіткнень. Окупанти завдали позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 69 авіаційних ударів, а також застосували 44 ракети і скинули 120 керованих бомб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Також було залучено 5965 дронів-камікадзе та здійснено 4578 обстрілів позицій Сил оборони і населених пунктів, з яких 91 - із реактивних систем залпового вогню.

Ворог завдав ударів з використанням авіації по районах населених пунктів Красний Хутір Чернігівської області і Залізничне, Оріхів Запорізької області.

На Північно-Слобожанському та курському напрямках минулої доби зафіксовано сім бойових зіткнень. Противник завдав 15 авіаційних ударів, загалом скинув 32 керовані авіабомби та здійснив 204 артилерійські обстріли, зокрема 10 - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 16 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Амбарного та Одрадного.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Мирного, Куп’янська та Борівської Андріївки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Середнє, Колодязі, Ставки, Торське та Шандриголове.

На Сіверському напрямку противник 20 разів атакував позиції Сил оборони в районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку Виїмки й Дронівки.

На Краматорському напрямку відбулося сім бойових зіткнень в районах Білої Гори, Майського та в напрямках Ступочок й Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Щербинівки, Олександро-Калинового, Клебан-Бика, Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки та у напрямку Берестка, Софіївки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 57 атак агресора в районах населених пунктів Володимирівка, Вільне, Золотий Колодязь, Нове Шахове, Котлине, Никанорівка, Родинське, Промінь, Лисівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Удачне, Дачне, Новоукраїнка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 31 ворожий штурм у районах населених пунктів Філія, Олександроград, Маліївка, Комишуваха, Ольгівське, Толстой, Піддубне, Новоіванівка та в напрямку Іванівки.

На Гуляйпільському напрямку ворог один раз наступав на позиції наших захисників в районі Білогір’я.

На Оріхівському напрямку противник двічі проводив наступальні дії в бік Плавнів та Степногірська, отримав відсіч.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки загарбників у бік Антонівки та Садового.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

За минулу добу втрати російських загарбників склали 890 осіб.

Нагадаємо

Між Силами оборони України та російськими військами від початку доби, 10 вересня відбулося 153 боєзіткнення, найбільше ворог продовжує тиснути на Новопавлівському та Покровському напрямках.

Євген Устименко

Війна в Україні
Вовчанськ
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Чернігівська область
Україна
Куп'янськ