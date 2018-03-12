За минувшие сутки зоне АТО погиб один военнослужащий, трое - получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. За прошедшие сутки враг провел 4 прицельных обстрелы по позициям ВСУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
“В частности, на Луганском направлении противник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по нашим укреплениям в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское и Новозвановка”, — указано в сообщении.
Также отмечается, что: “На Донецком направлении боевики российско-оккупационных войск из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли силы АТО в районе населенного пункта Верхнеторецкое”.
“К сожалению, за прошедшие сутки имеем потери личного состава: во время выполнения боевых задач погиб один украинский военнослужащий. Еще трое защитников получили ранения. Им оказана необходимая медицинская помощь”, — сообщили в штабе.