За минулу добу зоні АТО загинув один військовослужбовець, троє - отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Протягом минулої доби ворог провів 4 прицільних обстріли по позиціям ЗСУ. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“Зокрема, на Луганському напрямку противник з гранатометів та великокаліберних кулеметів вів вогонь по наших укріпленнях в районі населених пунктів Троїцьке, Луганське та Новозванівка”, — вказано у повідомленні.
Також зазначається, що: “На Донецькому напрямку бойовики російсько-окупаційних військ з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли сили АТО в районі населеного пункту Верхньоторецьке”.
“Нажаль, за минулу добу маємо втрати особового складу: під час виконання бойових завдань загинув один український військовослужбовець. Ще троє захисників отримали поранення. Їм надано необхідну медичну допомогу”, — повідомили у штабі.