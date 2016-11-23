За минувшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения АТО один украинский военный погиб, трое получили ранения. Об этом во время брифинга сказал пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, трое получили ранения", - сказал он.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжили обстрелы позиций украинских военных во всех направлениях. Всего состоялось 25 обстрелов, а с полуночи - уже 4.