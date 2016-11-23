За минулу добу в зоні АТО загинув один український військовий

КИЇВ. 23 листопада. УНН. За минулу добу в зоні проведення АТО один український військовий загинув, троє зазнали поранень. Про це під час брифінгу сказав речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.