За минулу добу в зоні АТО загинув один український військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. За минулу добу в зоні проведення АТО один український військовий загинув, троє зазнали поранень. Про це під час брифінгу сказав речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, троє отримали поранення", - сказав він.
Як повідомляв УНН, минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили обстріли позиції українських військових на всіх напрямках. Загалом відбулося 25 обстрілів, а з опівночі — вже 4.