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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

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За минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 82 враждебные обстрелы

Киев • УНН

 • 9118 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. За минувшие сутки в зоне проведения АТО было зафиксировано 82 обстрелов со стороны российских боевиков, передает УНН со посиланнням на пресс-службу штаба АТО.

За минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 82 враждебные обстрелы

На Донецком направлении с 152 миллиметровой артиллерии российско-оккупационные войска обстреливали Луганское. С минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Невельское, Верхнеторецкое, Каменку, Авдеевку, Опытное, Пески, Троицкое, Луганское, Мироновское и Зайцево. По Луганскому и Авдеевке огонь вели танки.

На Луганском направлении по артиллерии 152 и 122 миллиметра захватчики обстреливали Новотошковское и Крымское. С минометов - Малиновое, а из гранатометов и стрелкового оружия - Катериновку, Попасную, Крымское, Новозвановку, Желтое и Новоалександровку. По Новозвановке вели огонь БМП и БТР врага.

На Мариупольском направлении с 152 и 122 миллиметровой артиллерии обстреляли Марьинку, Лебединское и Широкино. С минометов - Широкино и Гнутово, а из гранатометов и стрелкового оружия Лебединское, Водяное, Павлополь и опять же - Широкино и Гнутово.

В общем зафиксировано 82 обстрелы. Потерь среди наших военных нет.

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