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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 48883 перегляди

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За минулу добу у зоні АТО зафіксовано 82 ворожі обстріли

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. За минулу добу у зоні проведенння АТО було зафіксовано 82 обстрілів з боку російських бойовиків, передає УНН з посиланнням на прес-службу штабу АТО.

За минулу добу у зоні АТО зафіксовано 82 ворожі обстріли

На Донецькому напрямку зі 152 міліметрової артилерії російсько-окупаційні війська обстрілювали Луганське. З мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — Невельське, Верхньоторецьке, Кам’янку, Авдіївку, Опитне, Піски, Троїцьке, Луганське, Миронівське та Зайцеве. По Луганському та Авдіївці вогонь вели танки.

На Луганському напрямку з артилерії 152 та 122 міліметра загарбники обстрілювали Новотошківське та Кримське. З мінометів — Малинове, а з гранатометів і стрілецької зброї — Катеринівку, Попасну, Кримське, Новозванівку, Жовте та Новоолександрівку. По Новозванівці вели вогонь БМП та БТР ворога.

На Маріупольському напрямку зі 152 та 122 міліметрової артилерії обстріляли Мар’їнку, Лебединське та Широкине. З мінометів — Широкине і Гнутове, а з гранатометів та стрілецької зброї Лебединське, Водяне, Павлопіль та знову ж — Широкине та Гнутове.

Загалом зафіксовано 82 обстріли. Втрат серед наших військових немає.

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