За минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 37 вражеских обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. За прошедшие сутки российско-оккупационный контингент продолжил обстрелы наших позиций во всех направлениях, в общем зафиксировано 37 вражеских обстрелов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.
На Мариупольском - в районе Бородинского и Широкино, враг дважды использовал 152 миллиметровые пушки. С минометов различных калибров, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреливали Гнутово, Марьинку, Водяное, Широкино, Новотроицкое, Павлополь. Новотроицкое, Павлополь и Марьинку обстреливал и снайпер. Всего на Мариупольском направлении состоялось 24 обстрелы.
На Луганском направлении под огонь минометов неоднократно попадала Новозвановка, а по вооружению меньших калибров оккупанты обстреляли Сизое, Слоев Угол и Новоалександровку.
На Донецком направлении русско-оккупационный контингент вел огонь по Новгородской, Авдеевке и Луганском.
В общем, за сутки, боевики 37 раз вели огонь в сторону наших позиций.
Как сообщал УНН, 16 ноября в зоне АТО боевики применили 120 и 82 миллиметровые минометы, гранатометы и пулеметы по ряду позиций ВСУ в зоне АТО .