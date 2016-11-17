За минулу добу у зоні АТО зафіксовано 37 ворожих обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Минулої доби російсько-окупаційний контингент продовжив обстріли наших позицій на всіх напрямках, загалом зафіксовано 37 ворожих обстрілів, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.
На Маріупольському – в районі Бердянського та Широкиного, ворог двічі використовував 152 міліметрові гармати. З мінометів різних калібрів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики обстрілювали Гнутове, Мар’їнку, Водяне, Широкине, Новотроїцьке, Павлопіль. Новотроїцьке, Павлопіль та Мар’їнку обстрілював і снайпер. Загалом на Маріупольському напрямку відбулося 24 обстріли.
На Луганському напрямку під вогонь мінометів неодноразово потрапляла Новозванівка, а з озброєння менших калібрів окупанти обстріляли Сизе, Шарів Кут і Новоолександрівку.
На Донецькому напрямку Російсько-окупаційний контингент вів вогонь по Новгородському, Авдіївці та Луганському.
Загалом, за добу, бойовики 37 разів вели вогонь у бік наших позицій.
Як повідомляв УНН, 16 листопада в зоні АТО бойовики застосували 120 та 82 міліметрові міномети, гранатомети та кулемети по низці позицій ЗСУ в зоні АТО.