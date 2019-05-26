За прошедшую неделю через линию соприкосновения не пропустили 140 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. За прошедшую неделю пограничники отказали в пропуске через линию соприкосновения 144 лицам в связи с неисправностью в документах или отсутствием необходимого перечня документов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"За прошедшую неделю в установленном порядке через линию разграничения было оформлено 287 тысяч граждан и 34 тысячи транспортных средств. Отказано в пропуске через линию соприкосновения 144 лицам в связи с неисправностью в документах или отсутствием необходимого перечня документов", - говорится в сообщении.
На прошлой неделе пограничниками в КПВВ оформлено 25 внутришньоперемищених лиц, которые из-за гуманитарного кризиса и систематических нарушений прав человека со стороны оккупационной администрации РФ вынуждены были покинуть места своего постоянного проживания и искать лучшей жизни на контролируемой украинскими властями территории.
Отмечается, пограничниками в пределах действующих гуманитарных дорожных коридоров в районе операции Объединенных сил выявлено 21 паспортный документ Украины, содержащих признаки частичной подделки.
"К административной ответственности в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения привлечено 14 граждан, в отношении которых установлено, что они пересекли государственную границу Украины с Российской Федерацией в неудачах пунктах пропуска на временно неконтролируемом участке российско-украинской границы", - добавили в пресс -службе.
Кроме того выявлено одного водителя, который эксплуатировал транспортное средство с несоответствием номера кузова учетным данным в регистрационных документах.
Также, относительно 3 иностранцев составлены материалы об административных правонарушениях, нарушивших правила пребывания на территории Украины и 2 граждан Украины, которые нарушили режимные правила в КПВВ.
"При исполнении служебных обязанностей в КПВВ военнослужащие ГПСУ из состава Объединенных сил зафиксировали 3 случая, когда граждане пытались "договориться" о беспрепятственном пересечении линии разграничения. По данным фактам в Национальной полиции направлены уведомления об обнаружении признаков уголовных преступлений с целью принятия соответствующих правовых решений", - добавили пограничники.
Напомним, с 1 июня КПВВ на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил перейдут на летний режим работы.