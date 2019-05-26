За прошедшую неделю через линию соприкосновения не пропустили 140 человек

КИЕВ. 26 мая. УНН. За прошедшую неделю пограничники отказали в пропуске через линию соприкосновения 144 лицам в связи с неисправностью в документах или отсутствием необходимого перечня документов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.