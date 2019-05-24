Пункти пропуску на Донбасі перейдуть на літній графік
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. З 1 червня КПВВ на лінії зіткнення в районі проведення операції Об'єднаних сил перейдуть на літній режим роботи. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр ООС.
“З 1 червня 2019 року і протягом усього літнього періоду контрольно-перевірочні та перепускні заходи в усіх контрольних пунктах в’їзду-виїзду (КПВВ) в районі проведення операції Об’єднаних сил здійснюватимуться з 6:00 до 20:00”, — йдеться в повідомленні.
Зокрема, на літній режим роботи будуть переведені:
-
- КПВВ “Золоте” — дорожній коридор “Стаханов — Золоте — Гірське — Лисичанськ”;
-
- КПВВ “Майорське” — дорожній коридор “Горлівка — Бахмут”;
-
- КПВВ “Мар’їнка” — дорожній коридор “Донецьк — Курахове”;
-
- КПВВ “Новотроїцьке” — дорожній коридор “Донецьк — Маріуполь (через Волноваху)”;
-
- КПВВ “Гнутове” (с. Піщевик) — дорожній коридор “Новоазовськ — Покровськ — Талаківка -Маріуполь”;
-
- КПВВ “Станиця Луганська” — дорожній коридор “Станиця Луганська — Щастя — Новоайдар”.
-
Нагадаємо, через КПВВ “Новотроїцьке” до тимчасово окупованої території України прослідували 10 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста.