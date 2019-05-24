Пункты пропуска на Донбассе перейдут на летний график

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 25044 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 46994 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 64725 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 79476 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 120616 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111015 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137335 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144570 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130102 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130171 просмотра

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Пункты пропуска на Донбассе перейдут на летний график

Пункты пропуска на Донбассе перейдут на летний график

Киев  •  УНН

 • 9870 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. С 1 июня КПВВ на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил перейдут на летний режим работы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.

"С 1 июня 2019 года и в течение всего летнего периода контрольно-проверочные и пропускные мероприятия во всех контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в районе проведения операции Объединенных сил осуществляться с 6:00 до 20:00", - говорится в сообщении.

В частности, на летний режим работы будут переведены:

  • КПВВ "Золотое" - дорожный коридор "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск";
  • КПВВ "Майорское" - дорожный коридор "Горловка - Бахмут";
  • КПВВ "Марьинка" - дорожный коридор "Донецк - Курахово";
  • КПВВ "Новотроицкое" - дорожный коридор "Донецк - Мариуполь (через Волноваху)";
  • КПВВ "Гнутово" (с. Пищевик) - дорожный коридор "Новоазовск - Покровск - Талаковка -Мариуполь";
  • КПВВ "Станица Луганская" - дорожный коридор "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар".

Напомним, из-за КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины поехали 10 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста.

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